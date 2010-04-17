Провокация российских СМИ: в Беларусь приехал Курманбек Бакиев

Экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева в Беларуси нет и не было.

А российские СМИ тем временем с утра разразились якобы сенсацией: борт с Бакиевым через час приземлится в Минске.

Информационная «утка», запущенная в интернет-пространство, в итоге заварила большую информационную кашу. Сообщения, тут же растиражированные информагентствами, по сути превратились в очередную провокацию со стороны Москвы. Что, впрочем, уже становится традиционным для российских средств массовой информации.

Чтобы утолить информационный голод наших российских коллег и получить действительно достоверную информацию, мы обратились к компетентным специалистам. Так, руководство департамента по авиации сообщило: Беларусь в минувшие двое суток не принимала самолеты из региона Средней Азии, в том числе и с VIP-персонами. Следует учесть и тот факт, что наша страна сегодня полностью закрыла свое воздушное пространство для полетов всех судов пассажирской и транспортной авиации.

Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь официально заявляет, что Курманбек Бакиев не прилетал в Беларусь и ее границу не пересекал.

Дмитрий Чичварин, временно исполняющий обязанности начальника отдела пограничного контроля «Национального аэропорта «Минск»:

Регистрацию на паспортном контроле Бакиев не проходил. Гражданин Бакиев государственную границу не пересекал.

Ситуацию активно комментируют и политологи. Так, глава аналитического центра ЭКООМ Сергей Мусиенко убежден в причастности российских спецслужб к очередной революции в Киргизии.

Цитируем: «К кровавому путчу, устроенному в Бишкеке, российские спецслужбы, скорее всего, имеют отношение. Причина — чтобы наказать Бакиева за невыполнение договоренностей с Москвой, прежде всего относительно прекращения американо-киргизского сотрудничества по эксплуатации военной базы в Манасе».

Так называемая «желтая революция» в Кыргызстане с точки зрения политического анализа является классическим государственным переворотом, высказываются многочисленные эксперты.

Леонид Гончар, главный специалист информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь:

Главное, что следует извлечь из этого урока — смена власти должна происходить современными формами и методами, то есть посредством выборов, как это делается во многих государствах.

Вадим Гигин, политолог, кандидат исторических наук:

Целый ряд государств оказались в крайне щекотливом положении. Прежде всего, это касается страны, которая ближе всего к Кыргызстану в различных отношениях — этническом, языковом, культурном. С одной стороны, Казасхстан не мог оказаться в стороне от сложившейся ситуации. С другой стороны, Казахстан имеет статус председателя в ОБСЕ.

Алексей Васильков, политолог информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь:

Государственный переворот легитимизировали региональные и мировые державы, поддержав временное правительство. По позиции Казахстана ситуация несколько проще. Эта страна является председателем в ОБСЕ, и имеджевые потери ей абсолютно не нужны.

Мы также поинтересовались и мнением российских политологов.

Михаил Делягин, известный журналист:

Специфика работы журналистов, такова, что им всегда нужно о чем-то писать. При этом в России не так много тем, на которые журналисту можно писать. И когда можно придумать какую-нибудь новость, почему бы ее не поставить? Журналисту от этого ведь ничего не будет!

Курманбека Бакиева фактически сдали его соратники по СНГ и ЕврАзЭС. Такое мнение высказали белорусские парламентарии. В депутатском корпусе считают, что по отношению к событиям в Кыргызстане проявляется политика двойных стандартов. Ведь произошла не революция, а фактически бунт, разворовывание собственности и ее очередной передел, заявили в белорусском Парламенте.

Виктор Гуминский, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

Я думаю, что казахи хотят избавиться от Бакиева, поскольку из конъюнктурных соображений им не выгодно, чтобы он находился на их территории.

Александр Чикилев, член постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь по жилищной политике, строительству:

Каждое государство в своей Конституции определяет процедуру досрочного освобождения Президента от власти. Те, кто в Кыргызстане вывел людей на улицы, даже не пытались реализовать эту процедуру.

Валентина Леоненко, член постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и связям с СНГ:

Мы должны отдавать себе отчет, что это был неконституционный переворот. События, связанные с ним, должны были повлиять на судьбу президента. Он был отстранен действиями толпы, поэтому здесь нужно проявить большую заботу и сочувствие хотя бы с человеческой точки зрения — и к президенту, и к членам его семьи, ставшими заложниками этой ситуации. Слова сочувствия высказал публично только наш Президент.

Михаил Русый, председатель постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь по проблемам Чернобыльской катастрофы, экологии:

Я всегда ставлю себя на место людей, которые там находятся. Нет права, нет закона, не к кому обратиться.

Игорь Карпенко, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы часто становимся заложниками двойных стандартов в международных отношениях. Когда это выгодно, власть называют легитимной, когда нет — появляются какие-то зацепки, позволяющие сказать, что власть не легитимна.

Белорусский лидер был первым политиком на постсоветском пространстве, кто открыто высказал свое отношение к событиям в Кыргызстане, назвав их антиконституционным переворотом. Несколько дней назад, общаясь с журналистами, Александр Лукашенко предостерег других Президентов от упреков только в адрес Курманбека Бакиева. Глава государства считает это по меньшей мере недальновидным.

Александр Лукашенко:

Это государственный переворот, которого быть не должно. Упаси Господь любую страну от подобных событий. Нормальный был человек, пусть еще найдут лучшего. И упрекать сегодня президента ни одному политику не следовало бы. Потому что любой из нас — президентов или премьеров — ходит под Богом. Точно так же может произойти в любой стране. И что потом? Я считаю, что у политиков Кыргызстана, Америки — во-первых, России — во-вторых, очень недальновидные взгляды. Они должны были заявить о неприемлемости подобных действий.

Не остались безразличными к трагическим событиям в Кыргызстане и рядовые белорусы.

Белорусы:

Я была в ужасе, когда видела по телевизору, что там происходит. Мы живем в 21 веке, поэтому все вопросы нужно решать мирным путем.

В настоящее время смена власти не должна быть меняться такими методами в цивилизованных государствах.

Такие вопросы нужно решать цивилизованными методами. Насильственно ничего не решишь.