Проводы зимы на Быховский манер

Уже 15 лет в райцентре Могилевской области с наступлением плюсовой температуры отключают горячую воду. Местные власти ссылаются на экономию средств и объясняют ситуацию просто. Чистую горячую воду подают параллельно с отопительной. По соцстандартам ее температура не может быть ниже 50 градусов. Теплее на улице - холоднее батареи. А значит, соответствовать стандартам не получается.



В планах коммунальщиков - модернизация котельного оборудования. Когда не нужно будет греть воду дорогим мазутом, быховчане будут получать ее ежедневно.