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Проводы зимы на Быховский манер

05 марта 2008 18:54
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Уже 15 лет в райцентре Могилевской области с наступлением плюсовой температуры отключают горячую воду. Местные власти ссылаются на экономию средств и объясняют ситуацию просто. Чистую горячую воду подают параллельно с отопительной. По соцстандартам ее температура не может быть ниже 50 градусов. Теплее на улице - холоднее батареи. А значит, соответствовать стандартам не получается.

В планах коммунальщиков - модернизация котельного оборудования. Когда не нужно будет греть воду дорогим мазутом, быховчане будут получать ее ежедневно.
# общество

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