Проверять свои платежи белорусы смогут в онлайн-режиме

Система «одного окна» позволит с помощью интернета автоматически подтверждать любую валютную операцию.

Программный комплекс по работе с обращениями граждан усовершенствовали. Теперь большую часть документов проверять и получать будут одновременно и в одном месте.

В республике уже автоматизирована почти половина процедур, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Оперативное решение предлагают в большинстве районов республики.

Ирина Петрова, заместитель начальника управления Единого государственного регистра юридических лиц Министерства юстиции Республики Беларусь:

Это даст возможность человеку в заявке в электронном виде на портале написать номер и дату документа, которым была произведена оплата. А портал уже в автоматическом режиме проверит, поступили ли данные деньги.