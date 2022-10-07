Проверят каждый торговый объект. Как Комитет госконтроля будет контролировать цены в белорусских магазинах?

Новости Беларуси. Мораторий на повышение цен в Беларуси. Как выполняется решение, принятое 6 октября по итогам совещания у Президента? Комитет госконтроля приступил к мониторингу магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информация будет собрана со всех торговых объектов, причем не только занимающихся продажей продовольствия. В случае выявления фактов завышения стоимости товаров Комитет госконтроля, взаимодействуя с Генпрокуратурой и другими правоохранительными органами, будет принимать самые жесткие меры вплоть до возбуждения уголовных дел.

Читайте также:

«Плевать мне на эту критику». Лукашенко распорядился задерживать всех руководителей, которые поднимают цены

В чем проблема крупных торговых сетей и как там решают вопрос с белорусскими продуктами? Рассказал председатель КГК

«Откаты, взяточки». Президент обсудил с Андрейченко и Ордой, почему не вся белорусская продукция попадает в магазины