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Проверят каждый торговый объект. Как Комитет госконтроля будет контролировать цены в белорусских магазинах?

07 октября 2022 07:50
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Новости Беларуси. Мораторий на повышение цен в Беларуси. Как выполняется решение, принятое 6 октября по итогам совещания у Президента? Комитет госконтроля приступил к мониторингу магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Проверят каждый торговый объект. Как Комитет госконтроля будет контролировать цены в белорусских магазинах?-1

Информация будет собрана со всех торговых объектов, причем не только занимающихся продажей продовольствия. В случае выявления фактов завышения стоимости товаров Комитет госконтроля, взаимодействуя с Генпрокуратурой и другими правоохранительными органами, будет принимать самые жесткие меры вплоть до возбуждения уголовных дел.  

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# Торговля в Беларуси # общество # Фотофакт

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