Проверки на дорогах. На этот раз - скоростного режима

Количество брачных союзов с иностранцами растет

Каждый четвертый союз в Минском городском Доме бракосочетаний заключается между парами, в которых жених или невеста - иностранные граждане. В этом году уже было зарегистрировано 223 брака между минчанами и представителями 48 государств мира.