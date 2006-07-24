Проверки на дорогах. На этот раз - скоростного режима
Госавтоинспекция республики с 24 июля усиливает контроль за скоростным режимом. На дорогах будут использоваться радары и стационарные приборы "Арена".
Подвижные патрули будут вести видеозапись нарушений и передавать эту информацию на посты ДПС. Кроме того, ежедневно будут проводиться профилактические отработки участков магистральных автодорог. Активизируется работа передвижных наркологических пунктов. Это продиктовано необходимостью предупреждения нарушений правил дорожного движения, особенно превышения скорости.