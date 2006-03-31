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Проверки на дорогах

31 марта 2006 12:25
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Госавтоинспекция Минской области проводит массированную профилактическую отработку автодороги Минск - Микашевичи.Акция продлится с 31 марта по 9 апреля. Главная задача таких мероприятий - выявление и устранение причин дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание стражи дорожного порядка обращают на техническое состояние и внешний вид транспортных средств. Сотрудники дорожно-патрульной службы планируют усилить контроль соблюдения водителями скоростного режима и выполнения правил дорожного движения пешеходами. Как показала практика, такие акции дисциплинируют участников дорожного движения и способствуют повышению безопасности на дорогах.
# общество

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