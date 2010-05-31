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Проверка взаимодействия местной власти и населения началась в Беларуси

31 мая 2010 08:44
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Инициатор мониторинга – Администрация Президента Беларуси. В центре внимания ревизоров – качество жизни во всех регионах республики. Того же ждут и от самих белорусов. Рассказать о наболевшем сможет любой желающий. В областях будут действовать горячие телефонные линии.Президент Александр Лукашенко поручил жестко реагировать на каждый факт ненадлежащего отношения к проблемам. А вот нерадивые чиновники за искажение буквы закона могут лишиться своих должностей.
# общество # Лукашенко

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