Проверка взаимодействия местной власти и населения началась в Беларуси

Инициатор мониторинга – Администрация Президента Беларуси. В центре внимания ревизоров – качество жизни во всех регионах республики. Того же ждут и от самих белорусов. Рассказать о наболевшем сможет любой желающий. В областях будут действовать горячие телефонные линии.Президент Александр Лукашенко поручил жестко реагировать на каждый факт ненадлежащего отношения к проблемам. А вот нерадивые чиновники за искажение буквы закона могут лишиться своих должностей.