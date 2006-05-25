Проверка показала...

Специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии проверили 108 продовольственных магазина. Нарушения выявлены в 53 из них.Составлено 45 протоколов об административном нарушении на ответственных лиц. В пяти предприятиях торговли сокращен ассортимент реализуемой продукции. 13 объектов закрыты, восемь - получили предписания по улучшению санитарно технического состояния. Из товарооборота изъято 1,5 тонны продуктов. Специалисты выявили нарушения санитарных норм и правил в 60% от общего числа летних мини-кофе на проспекте Независимости.