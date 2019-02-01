Проверка мобилизационной готовности Вооружённых Сил: из запаса идёт призыв военнообязанных

Новости Беларуси. В соединениях и воинских частях Вооруженных Сил продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1400 военнообязанных призовут из запаса. Началось пополнение из военкоматов Минска, а также Витебской, Могилевской, Гомельской областей. В настоящее время в подразделения прибыли около 150 человек. Они определены в 19-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду и 51-ю артиллерийскую бригаду.