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Проверка мобилизационной готовности Вооружённых Сил: из запаса идёт призыв военнообязанных

01 февраля 2019 19:43
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Новости Беларуси. В соединениях и воинских частях Вооруженных Сил продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверка мобилизационной готовности Вооружённых Сил: из запаса идёт призыв военнообязанных-1

1400 военнообязанных призовут из запаса. Началось пополнение из военкоматов Минска, а также Витебской, Могилевской, Гомельской областей. В настоящее время в подразделения прибыли около 150 человек. Они определены в 19-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду и 51-ю артиллерийскую бригаду.

Проверка мобилизационной готовности Вооружённых Сил: из запаса идёт призыв военнообязанных-4

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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