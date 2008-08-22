Проверка хозяйственно-экономической деятельности БЖД выявила неэффективное использование имеющихся средств

Вместо решения неотложных проблем предприятия, значительная часть прибыли тратилась на необоснованно дорогостоящие покупки. Так, например, на партии цельнокатаных колес можно было сэкономить 2 миллиарда рублей, не обратись предприятие к услугам посредников. Около 800 миллионов потрачены на разработку ненужной проектной документации. Выявлены случаи использования чиновниками белорусской железной дороги госсреств в личных интересах. Общий объем штрафов предприятию приблизился к миллиарду рублей, десятки сотрудников наказаны.