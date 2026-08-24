Проверка боеготовности ВС по поручению Президента продолжается в одной из артиллерийских бригад

Проверка боеготовности Вооруженных Сил по поручению Президента Беларуси продолжается в одной из артиллерийских бригад. Сегодня, 24 августа, государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович вручил распоряжение министру обороны для выполнения учебно‑боевых задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверка боеготовности армии уже проводилась в 2026 году – с января по март – по распоряжению главы государства. Итоги были детально проанализированы. Проведена работа над ошибками, скорректирован механизм развития Вооруженных Сил Беларуси. Тогда распоряжения о проверке вручались напрямую командирам воинских частей, минуя Генеральный штаб. В этот раз экзамен коснется всей вертикали управления армией – от министра до командира отдельного подразделения.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Совсем недавно главе государства доложил о замысле проверки на второе полугодие не только Вооруженных Сил, но и других структур. Президент утвердил этот замысел, и вот сегодня как бы первый элемент проверки второго полугодия. Проверочные мероприятия нам позволяют оценить степень готовности наших структур военной организации государства. Поэтому беспокоиться здесь, что, исходя из какой-то обстановки, что-то сейчас происходит сверхъестественное, абсолютно неправильно и не нужно. Это абсолютно плановая учебная подготовка для войск.

Упор делается в основном на особенности ведения боевых действий в современных условиях, внедрение опыта конфликтов в Украине и Иране в систему подготовки войск, вопросы огневого поражения.