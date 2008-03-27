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Проверка боеготовности войск продолжается в Вооруженных Силах Беларуси

27 марта 2008 11:44
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Участие в ней принимают военнослужащие Западного и Северо-Западного оперативных командований. В сложных погодных условиях подразделения 120-й отдельной механизированной бригады уже совершили марш в район Обуз-лесновского общевойскового полигона. Здесь проходит тактическое учение с боевой стрельбой.

К маневрам готовится и 6-я отдельная механизированная бригада. В это подразделение призваны военнослужащие из запаса. Сейчас вместе с кадровыми военными они готовят технику к выходу на Гожский полигон.
# общество

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