Проверь свои знания!

В Беларуси началось тестирование по желанию абитуриента. Проводится оно без выдачи сертификатов.

По числу желающих проверить свои знания лидируют Гомельская и Могилевская области. Однако тестирование по предметам распределено на февраль-март, так что самый большой наплыв абитуриентов ожидается несколько позже. Тестирование проводится по тем же 14 предметам, что и в минувшем году.

Информационные технологии в сфере образования давно опережают время. С 2001 года школы и вузы регулярно обновляют свои странички в Интернете, проводят конференции. Республиканский институт контроля знаний пошел еще дальше. С этого года результаты централизованного тестирования можно будет получить в виде СМС.

Эту услугу предоставят почти все мобильные операторы республики. В первую очередь она предназначена для абитуриентов, которые сдают вступительные экзамены в вузы. Однако воспользоваться ей смогут и те, кто проходит репетиционное тестирование. СМС-сообщение выручит, когда отсутствует Интернет или нет времени узнать результаты напрямую. Главное - правильно оценить такую возможность.

Как уверяют специалисты Республиканского института контроля знаний, СМС с результатами тестов окажутся в мобильниках уже через 10 минут после подведения итогов.