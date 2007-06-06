Проведи каникулы весело и интересно!

В Беларуси откроется более 350 военно-патриотических и оборонно-спортивных лагерей для подростков.Свыше 140 лагерей будет организовано на базе частей и подразделений МВД. В них смогут отдохнуть более 13 тысяч ребят. При этом детям из малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей отдается приоритет. В лагерях будут проводиться туристические слеты и походы, экскурсии по историко-культурным местам, спортивные состязания, ведь организация такого отдыха способствует профилактике правонарушений в молодежной среде. Всего в Беларуси проживают порядка миллиона 900 тысяч несовершеннолетних, из которых примерно 17 тысяч состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.