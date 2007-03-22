Проведи каникулы с пользой!

Здоровому образу жизни посвящены мероприятия для белорусских школьников в дни весенних каникул. Они пройдут во всех регионах страны. С 24 марта по 1 апреля ребята смогут отдохнуть в школьных и оздоровительных лагерях, где будут организованы тематические праздники и спортивные состязания. Среди них - очередной этап акции ГАИ по безопасности дорожного движения. В Гомеле школьникам областного центра покажут лучшие художественные ленты советских времен. Также в дни каникул станут известны имена победителей республиканского турнира среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси в младшей и старшей возрастных группах.