Проведение массовых мероприятий в центре Минска запрещено

В частности, проведение массовых мероприятий (за исключением мероприятий, указанных в Законе о массовых мероприятиях в Беларуси) не допускается на Октябрьской площади, площадях Независимости и Победы, проспектах Победителей и Независимости (на участке от площади Независимости до площади Калинина). Кроме того, запрещено проводить массовые мероприятия на территории, прилегающей к зданию Национальной библиотеки Беларуси, а также в парке Победы. Такая норма содержится в решении Мингорисполкома №1554 от 2 июня.



В документе определены постоянные места для проведения массовых мероприятий (исключение - уличные шествия и демонстрации). Это центральная сценическая площадка парка Дружбы народов, летний театр парка культуры и отдыха имени 50-летия Октября и площадка возле фонтана в Киевском сквере.



В решении горисполкома оговариваются и условия проведения массовых мероприятий в разрешенных местах: должны обеспечиваться безопасность граждан, сохранность зданий, сооружений, транспортных средств и другого имущества, функционирование организаций, бесперебойное движение транспорта и пешеходов, сообщает www.ctv.by.