Протоиерей Федор Повный о Радонице: Мы свидетельствуем нашим усопшим о том, что Христос воскресе

Десятый день Светлой пасхальной недели по традиции начался с песнопений и заупокойных молитв. У православных верующих сегодня Радоница — день, когда живые вспоминают об умерших и произносят особую соборную молитву.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:

Само слово Радоница — это радость. Мы делимся этой радостью с нашими почившими, прежде всего совершая молитву об упокоении их душ.

Во всех православных храмах с самого утра прихожане зажигают у алтаря свечи и вспоминают родных и близких. Ведь в этот день скорбеть по ушедшим не принято. Наоборот, церковь учит радоваться, поминая тех, кто ушел из земной жизни в вечную.

Священнослужители говорят, что главное для усопших — это наша молитва, а не уборка или украшение могил. Поэтому как никогда многолюдно сегодня именно в храмах.

В минском храме Святой Троицы сегодня открыты все двери. Люди записывают на листках имена усопших родных и близких для поминовения на Божественной литургии. У алтаря крашеные яйца и пасхальные куличи — еще один обязательный атрибут Радоницы.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:

Мы идем и свидетельствуем нашим усопшим о том, что Христос воскресе. Идем с красным яйцом и кладем его на могилу.

И все же большинство людей пришли в этот день на кладбище с садовым инвентарем. Так повелось, что именно сегодня могилы родных и близких приводят в порядок после зимы.

На Московском кладбище известных людей сегодня вспоминают с особым трепетом. Их навещают сотни людей. Следуя христианской традиции, могилы мертвых в этот день повсеместно украшают живыми цветами.

Поминать усопших в храмах будут до позднего вечера, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».