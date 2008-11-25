Противоракетный спутник США вышел из строя

ЧП произошло еще в середине сентября текущего года, однако представители минобороны заявили об этом только сегодня. По их словам, потеря одного военного сателлита не нарушила работы всей американской противоракетной системы. В то же время, эксперты подчеркнули срочную необходимость в программе замены спутников. Причины выхода из строя пока не ясны. Пентагон уже обратился к конгрессу с просьбой предоставить 117 миллионов долларов на запуск нового спутника. Однако, при любом раскладе, место вышедшего из строя он займет не раньше 2014 года.