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Противоракетный спутник США вышел из строя

25 ноября 2008 14:37
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ЧП произошло еще в середине сентября текущего года, однако представители минобороны заявили об этом только сегодня. По их словам, потеря одного военного сателлита не нарушила работы всей американской противоракетной системы. В то же время, эксперты подчеркнули срочную необходимость в программе замены спутников. Причины выхода из строя пока не ясны. Пентагон уже обратился к конгрессу с просьбой предоставить 117 миллионов долларов на запуск нового спутника. Однако, при любом раскладе, место вышедшего из строя он займет не раньше 2014 года.
# общество

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