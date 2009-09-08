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Противогаз для лошадей стал полной неожиданностью

08 сентября 2009 13:15
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В преддверии Дня города на площади Победы собрались десятки ветеранов, которые защищали и освобождали Минск.

Вместе с молодежью  они возложили венки и цветы к монументу  Победы. Большинство из них сегодня возглавляют ветеранские организации и проводят встречи со школьниками.

Затем ветераны посетили музей истории Великой Отечественной войны, где окунулись в атмосферу тех лет. Военная форма, оружие того времени, письма и документы, — все напомнило о былых сражениях. Отвечать на вопросы очевидцев экскурсоводу было нелегко. Однако в музее нашлись экспонаты, о которых не знали даже ветераны. Так, противогаз для лошадей стал для них полной неожиданностью.

# общество

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