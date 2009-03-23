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Противодействие нелегальной миграции – главная тема Международного форума в Минске

23 марта 2009 15:15
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Руководители погранведомств более чем 60 государств обменялись опытом в этой сфере и обсудили методы борьбы с наркотрафиком и торговлей людьми. За последнее десятилетие в Беларуси нарушителей госграницы стало меньше в 5 раз, а незаконных мигрантов — в16. В белорусских пунктах пропуска выявляют до 35 тысяч граждан, пересекающих границу по чужим и недействительным документам. Результатом международного признания эффективности усилий Беларуси в борьбе с нелегальной миграцей стало то, что Беларуси в 2008-м доверили возглавить рабочую группу Международной пограничной конференции. И сегодня её участники выработали ряд практических рекомендаций. Все они касаются совместной работы, так как в одиночку обеспечить погранбезопасность не может сегодня ни одно государство.
# общество # Нелегальная миграция

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