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Против руководителя одного из отделов горгаза в Могилеве заведено уголовное дело

25 февраля 2009 11:48
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Он вознамерился сделать карьеру газового олигарха. Сначала предприимчивый могилевчанин нелегально устанавливал газовые котлы в домах частного сектора. А затем и вовсе начал незаконно подключать абонентов к трубопроводу. Все нелегальные потребители топливо изымали совершенно бесплатно. Деньги же за столь выгодное подключение – а суммы варьировались от одной до полутора тысяч долларов – магнат присваивал себе. Всего за время незаконной деятельности он заработал около 50 миллионов рублей.
# общество

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