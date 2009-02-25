Против руководителя одного из отделов горгаза в Могилеве заведено уголовное дело

Он вознамерился сделать карьеру газового олигарха. Сначала предприимчивый могилевчанин нелегально устанавливал газовые котлы в домах частного сектора. А затем и вовсе начал незаконно подключать абонентов к трубопроводу. Все нелегальные потребители топливо изымали совершенно бесплатно. Деньги же за столь выгодное подключение – а суммы варьировались от одной до полутора тысяч долларов – магнат присваивал себе. Всего за время незаконной деятельности он заработал около 50 миллионов рублей.