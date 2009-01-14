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Протесты против правительства в Болгарии переросли в массовые беспорядки

14 января 2009 17:50
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Митинг, который начался мирно у здания парламента в Софии, собрал около тысячи человек. Затем в толпе появились националисты и футбольные фанаты, которые начали забрасывать полицейских снежками и камнями. Протестующие требовали отставки правительства, мотивируя это коррупцией. Однако, главное лицо болгарского Парламента сегодня находилось в Москве. Премьер-министр участвовал в переговорах о поставках российского газа через Украину.
# общество

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