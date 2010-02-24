Простые поляки понимают, что ситуация вокруг «ивенецкого дела» нагнетается искусственно

«Ивенецкое дело», оттолкнувшись от которого, часть польских СМИ пытается раздуть общеевропейский скандал о, якобы, ущемлении на территории Беларуси прав одного конкретного национального меньшинства, к неудовольствию Польских СМИ завершилось.

И вправду, выставлять отдельных радикалов – вроде Анжелики Борис – борцами за интересы диаспоры, после того как ивенецкий польский дом официально был признан белорусским судом собственностью поляков несколько странно. Однако польские газеты изо дня в день продолжают печатать «разгромные» материалы, а отдельные политики пытаются добиться Европейской реакции на несуществующую проблему.

Збигнев Секульски, музыкант, общественный деятель (Польша):

– Пресса наша подает ситуацию в Беларуси, как будто бы суд забрал дом в Ивенце у Борис. Но никто не говорит, что он передан законной польской организации. Очевидно, что журналисты выполняют заказ властей. Но большинство поляков понимают, что там что-то не так. Многие выражают солидарность с позицией белорусской стороны.

«Крупнокалиберная» антибелорусская кампания в Польских СМИ, набирая масштаб, теряет аудиторию. Все большее количество читателей, зрителей, слушателей и пользователей приходит к мнению резко отличающемуся от официального варшавского. Многие из них при этом сетуют на то, что информация о Беларуси в Польше скудна, но сверхщедро политизирована.

Анна Фирлей, президент общества сотрудничества «Польша- Восток»:

– Не нужно быть политиком, чтобы увидеть, что ситуация искусственно нагнетается. Хуже всего, что у нас нет точки зрения другой стороны конфликта. Наши журналисты показывают только польскую точку зрения. Почему общаются только с Борис, и не общаются с руководителями Союза поляков на Беларуси? Ее приглашают и в Сейм и в правительство, отсюда односторонняя подача конфликта. Я считаю, что это в первую очередь связано с избирательной кампанией в Польше. Некоторые силы пытаются заработать дополнительные баллы на польском меньшинстве в Беларуси.

Простые поляки понимают, что сложившиеся экономические, культурные, межличностные отношения между гражданами Польши и Беларуси принесены в жертву сиюминутным политическим амбициям наиболее неконструктивной части польской элиты.

Юзеф Партыка, член правления организации «Форум профсоюзов»:

– Хочется, чтобы наши власти не связывали политику с экономикой. Это никому не нужно. Беларусь открытая страна и нужно использовать шанс и наладить более тесные связи.

К недовольным получателям информации присоединяются и польские журналисты. Эксперты, знающие о Беларуси не понаслышке, призывают своих коллег разобраться в ситуации, прежде чем усугублять ее.

Анна Клос, редактор журнала «Поморский экономический обозреватель»:

– Белорусов здесь представляют как сатрапов с ножом в зубах, которые издеваются над бедными поляками. И чтобы они не сделали – все плохо. Я бы хотела сказать своим коллегам, чтобы они хотя бы раз приехали в Беларусь. Если бы журналисты там побывали, они бы изменили свои взгляды.

Впрочем, польским политикам и ангажированным СМИ, инициировавшим нынешнюю антибелорусскую кампанию, не прислушиваться ни к кому не впервой. В последние годы активисты Союза поляков на Беларуси неоднократно получали отказ во въезде на историческую родину. Все их обращение к президенту, премьер-министру, министру иностранных дел, председателям сейма и сената Польши остались без внимания.

Безусловно, многое объясняется тем, что осенью в Польше выборы. Вот только жаль, что помимо прочего это означает еще и то, что избранная некоторыми политика спекулирования на польско-белорусской теме, скорее всего, будет ими продолжена.

Глеб Лавров, телекомпания СТВ.