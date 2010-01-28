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Простые киевляне отомстили местной мэрии, залив каток перед входом в здание городской администрации

28 января 2010 07:59
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Водой также была залита территория возле автомобильного заезда во двор горсовета. Таким способом организаторы акции решили отблагодарить столичного градоначальника и его команду за устроенный киевлянам сплошной каток в городских дворах, на тротуарах и дорогах. В столичной мэрии признали тот факт, что с наступлением морозов и неблагоприятных погодных условий коммунальные службы не справлялись со своими прямыми обязанностями. Руководство городской администрации пообещало сделать перерасчет по платежам за содержание придомовой территории в январе.
# общество

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