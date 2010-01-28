Простые киевляне отомстили местной мэрии, залив каток перед входом в здание городской администрации

Водой также была залита территория возле автомобильного заезда во двор горсовета. Таким способом организаторы акции решили отблагодарить столичного градоначальника и его команду за устроенный киевлянам сплошной каток в городских дворах, на тротуарах и дорогах. В столичной мэрии признали тот факт, что с наступлением морозов и неблагоприятных погодных условий коммунальные службы не справлялись со своими прямыми обязанностями. Руководство городской администрации пообещало сделать перерасчет по платежам за содержание придомовой территории в январе.