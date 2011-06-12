Простолупов: Этим летом квадратный метр стоящегося жилья будет стоить не более 1000 долларов

Об этом сообщил корреспонденту «Звязды» председатель совета Белорусского ассоциации «Недвижимость» Николай Простолупов.

Николай Простолупов считает, что в коммерческом строительстве работает следующий алгоритм определения рыночной стоимости квадратного метра жилья. Коммерческий счет жилищного «квадрата» всегда был где-то в три раза больше средней зарплаты среднего класса работников. Если зарплаты у нас были 500 долларов и выше, тогда и цена квадратного метра жилья в Минске по линии долевого строительства достигал 1500, а иногда 1700 и 1800 долларов. Если согласиться с такой рыночной арифметикой, тогда в Минске в ближайшее время квадратный метр жилья по всем объектам коммерческого строительства будет стоить не более 1000 долларов. Николай Простолупов уверен, что такая тенденция по снижению стоимости строительства жилья в валюте начнет работать уже этим летом. Среднестатистические клиенты просто не смогут строить себе квартиры, в которых квадратный метр будет дороже 5 миллионов рублей.



Стоимость квартир на вторичном рынке жилья всегда корректировалась вслед за новыми ценниками в системе долевого строительства. Если представить, что долевое жилье через несколько месяцев начнет предлагаться по цене за квадратный метр дешевле, чем за тысячу долларов, а возможно, и значительно дешевле, тогда хозяева бэушных квартир будут вынуждены снизить свои аппетиты тоже к этому рубежу. Возможно, что удешевление квартир в Минске будет далеко не мгновенным, однако, скорее всего, уже в конце этого года средние по качеству однушки минимально будут стоить в диапазоне 30-35 тысяч долларов.



По статистике информационного каталога республиканского издания «Недвижимость Беларуси», средняя стоимость квадратного метра общей площади одно- и двухкомнатных квартир сегодня составляет 1 440-1 415 долларов. В настоящее время в Минске самые дешевые однокомнатные квартиры стоят в диапазоне 38-42 тысячи долларов. Маленькие однокомнатной квартиры общей площадью от 29 до 34 квадратных метров в старых пятиэтажных домах предлагаются до 40 тысяч долларов. Такие «хрущевки» сегодня можно приобрести в домах по улицам Казинца, Ангарская, Уральская, Калиновского, Голодеда, Кабушкина и др.

Самое большое предложение приходится на стандартные квартиры в панельных домах, ценник на которые колеблется от 45 до 52 тысяч долларов. А вообще дороже 55 тысяч долларов стандартные однокомнатные сегодня не покупаются. Минимальный ценник по двухкомнатным квартирам сейчас составляет 45-50 тысяч долларов. Это «хрущевки» в старых домах на последних этажах с общей площадью до 40-52 квадратных метров. Массовое предложение приходится на жилье, где ценник держится на уровне от 52 до 65 тысяч долларов.