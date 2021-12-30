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Просто посмотрите на это. Полоцкие автомобилисты сделали снежинку из машин

30 декабря 2021 06:41
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Новости Беларуси. Автомобилисты Полоцка выстроили в центре города снежинку из машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для новогоднего флешмоба понадобилось 40 украшенных гирляндами авто. На построение в виде снежинки ушло около часа.  

Просто посмотрите на это. Полоцкие автомобилисты сделали снежинку из машин-1

Просто посмотрите на это. Полоцкие автомобилисты сделали снежинку из машин-3

Просто посмотрите на это. Полоцкие автомобилисты сделали снежинку из машин-5

Как рассказали сами организаторы, все происходило без репетиций, экспромтом. Опыта, по признанию полоцких автолюбителей, хватает. «Железная» снежинка, кстати, не первый предновогодний флешмоб в этом городе.  

Просто посмотрите на это. Полоцкие автомобилисты сделали снежинку из машин-8

Уже несколько лет подряд в канун самого долгожданного праздника автомобилисты устраивают представление и радуют жителей Полоцка. В 2020 году они выстроили из машин цифру 2021.  

# Новый год # общество # Фотофакт

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