Просто посмотрите на это. Полоцкие автомобилисты сделали снежинку из машин

Новости Беларуси. Автомобилисты Полоцка выстроили в центре города снежинку из машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для новогоднего флешмоба понадобилось 40 украшенных гирляндами авто. На построение в виде снежинки ушло около часа.

Как рассказали сами организаторы, все происходило без репетиций, экспромтом. Опыта, по признанию полоцких автолюбителей, хватает. «Железная» снежинка, кстати, не первый предновогодний флешмоб в этом городе.