Проститутки Индии обещают провести массовые демонстрации протеста

Индийские проститутки пожаловались на низкое качество раздаваемых при поддержке правительства некоммерческими организациями бесплатных презервативов.

Проституция в Индии официально запрещена, однако лишь на делийской "улице красных фонарей" Гарстин-Бастион-Роуд находится 116 публичных домов, где работают более пяти тысяч индианок и приезжих из соседних стран. Работающая на Гарстин-Бастион-Роуд Сунита (Sunita) сообщила, что применение этих презервативов зачастую вызывает зуд, раздражение и другие неприятные симптомы, поэтому проститутки предпочитают покупать более качественные изделия самостоятельно.

По этим причинам занятые в индустрии секса жительницы индийской столицы потребовали у правительства тщательнее следить за качеством раздаваемых презервативов. В противном случае они планируют провести массовые демонстрации протеста, сообщает The Times of India.