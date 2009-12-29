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Проститутки Индии обещают провести массовые демонстрации протеста

29 декабря 2009 15:39
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Индийские проститутки пожаловались на низкое качество раздаваемых при поддержке правительства некоммерческими организациями бесплатных презервативов.

Проституция в Индии официально запрещена, однако лишь на делийской "улице красных фонарей" Гарстин-Бастион-Роуд находится 116 публичных домов, где работают более пяти тысяч индианок и приезжих из соседних стран. Работающая на Гарстин-Бастион-Роуд Сунита (Sunita) сообщила, что применение этих презервативов зачастую вызывает зуд, раздражение и другие неприятные симптомы, поэтому проститутки предпочитают покупать более качественные изделия самостоятельно.

По этим причинам занятые в индустрии секса жительницы индийской столицы потребовали у правительства тщательнее следить за качеством раздаваемых презервативов. В противном случае они планируют провести массовые демонстрации протеста, сообщает The Times of India.

# общество # Проституция

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