Проспект Пушкина в Минске частично перекроют

До 3-го сентября двустороннее движение транспорта на проспекте от улицы Ольшевского до Тимирязева будет организовано по другой половине проезжей части. На этот период изменяются и маршруты движения троллейбусов. Для удобства пассажиров организуются временные автобусные маршруты № 164 "Масюковщина"-Республиканский центр тенниса и № 168 – станция метро "Пушкинская"-второе кольцо. Ограничение вводится в связи с переустройством инженерных сетей.



Госавтоинспекция просит водителей исключить этот участок из своего маршрута. Варианты объезда — по МКАД или по транспортной развязке между проспектом Машерова и улицей Кальварийской.