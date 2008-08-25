Прямой эфир

Проспект Пушкина в Минске частично перекроют

25 августа 2008 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
До 3-го сентября двустороннее движение транспорта на проспекте от улицы Ольшевского до Тимирязева будет организовано по другой половине проезжей части. На этот период изменяются и маршруты движения троллейбусов. Для удобства пассажиров организуются временные автобусные маршруты № 164 "Масюковщина"-Республиканский центр тенниса и № 168 – станция метро "Пушкинская"-второе кольцо. Ограничение вводится в связи с переустройством инженерных сетей.

Госавтоинспекция просит водителей исключить этот участок из своего маршрута. Варианты объезда — по МКАД или по транспортной развязке между проспектом Машерова и улицей Кальварийской.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
24 августа 2008 14:29

Аграрии республики в срочном порядке модернизируют овощехранилища

24 августа 2008 13:53

Местный фестиваль "Дожинки-2008" прошел в Берестовицком районе

24 августа 2008 13:52

МВД Беларуси продолжит обучение сотрудников полиции Катара