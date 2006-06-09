Проспект Независимости: пожалуйте в объезд

Капитальный ремонт на участке от улицы Академической до Востока полностью закончат не раньше 1 сентября. Перекладка инженерных сетей, благоустройство пешеходных зон, ремонт проезжей части - все эти работы выполняются одновременно.

В будние дни движение транспорта на участке магистрали до улицы Толбухина ограничено по полосам, а вот с 10 по 11 июня его полностью закроют.

Дорожникам предстоит заасфальтировать проезжую часть. Аналогичным образом движение будет перекрываться и во все последующие выходные на разных участках проспекта: Толбухина - Волгоградская, Волгограская - Филимонова, Филимонова - Калиновского.

Пассажиры в данной ситуации могут воспользоваться услугами метро. А вот автомобилистам придется объезжать ремонтируемый участок, и как можно дальше. На прилегающих к проспекту улицах уже сегодня образовываются пробки.