Проспект Держинского - на участке от проспекта Любимова до улицы Алибегова - закрыт для движения транспорта

Кирпич на проезжей части принес автомобилистам немало неудобств. Зато дал зеленый свет метростроевцам. Теперь они смогут работать в полную силу.

Это еще не свет в конце тоннеля, но уже не сплошная тьма. Часть стального пути в Малиновку метростроевцами уже проложена. Проходческий щит круглосуточно буравит грунт для подземной магистрали. Самые сложные участки разрабатывают открытым способом. Это быстро, надежно и значительно дешевле.

Протяженность подземного пути на Юго-Запад - пять километров. Первая очередь - три станции: Грушевка, Петровщина, Михалово. Последняя - самая трудоемкая. Чтобы проложить километр тоннеля пришлось перенести сотни километров инженерных сетей. Леонид Каренский – проходчик со стажем. Но опытному мастеру на новых станциях пришлось осваивать последние технологии.

До сегодняшнего дня прокладывать дорогу подземному транспорту мешал наземный. Закрытие пропекта Держинского дало метростроевцам «зеленый свет».

Неудобства же для автолюбителей разруливают улицы-дублеры. Продолжение проспекта Любимова – проспекту Держинского достойный конкурент, но госавтоинспекторы во все оружии Сегодняшнее утро показало - направить потоки транспорта в правильное русло можно.

Автомобильные сложности дня сегодняшнего - в будущем для Малиновки сулят большие перспективы. Одновременно со строительством метро транспортники продумывают возведение развязок. Пересечение Держинского и Жукова возьмут в двухуровневое кольцо.

В перспективе в планах метростроевцев прибавить к трем строящимся станциям еще одну - «Малиновка». Ее введут в эксплуатацию позже остальных. С открытием последнего перегона первая линия метро вырастет до двадцати километров .Пассажиров будет принимать пятнадцать станций .