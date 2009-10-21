Просмотр интернета улучшает работу мозга всего за неделю

Обучение пожилых людей навыкам «серфинга» в интернете уже спустя неделю включает ключевые центры в мозге, контролирующие принятие решений и процессы сложных рассуждений.

Обучение работе в интернете имеет преимущества в пожилом возрасте, потенциально повышая функции мозга и улучшая познавательные способности, утверждают неврологи Калифорнийского университета

В связи с процессами старения в мозге происходят структурные и функциональные изменения, включая атрофию, снижение активности нейронов, накопление бляшек и амилоидные скопления, что в совокупности негативно сказывается на когнитивной работе, поясняют специалисты. Психотерапевты установили, что психическая стимуляция работы мозга при помощи интернета влияет на эффективность когнитивных процессов и затрагивает его способ кодирования новой информации. Даже за сравнительно короткий период времени просматривание пожилыми людьми веб-страниц или выполнение поиска в интернете, изменяет структуру мозга и укрепляет его познавательные функции.

Учёные отметили при помощи сканирования функциональным магнитным резонансом изменения, которые происходят в мозге участников эксперимента в возрасте 55-78 лет при получении опыта работы в интернете. В общей сложности участники проводили в интернете по часу в день в течение семи дней или двух недель. Пенсионеров научили пользоваться виртуальными поисковыми службами, находить и просматривать различные сайты. Небольшой опыт работы в интернете привёл к мозговой активности в областях, отвечающих за языковые навыки, чтение, память и визуальные способности (лобная, височная, теменная, визуальная и тыльная области). Домашнее использование интернета пожилыми участниками активировало также среднюю лобную извилину и нижнюю лобную извилину – области мозга, важные для рабочей памяти и принятия решений.

Медики заключили, что использование интернета в пожилом возрасте может служить простым способом совершенствования познавательной работы мозга и профилактики основных мозговых нарушений, информирует АМИ-ТАСС.