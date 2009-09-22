Прошли первые слушания по делу бывшего премьер-министра Франции

Среди истцов в деле Доминика де Вильпена - Николя Саркози.

Несколько лет назад имя президента наряду с именами других политиков и бизнесменов фигурировало в списке лиц, якобы причастных к отмыванию денег. После проверки информация не подтвердилась.

Следствие полагает, что за распространением ложных сведений стоял де Вильпен, имевший виды на президентское кресло. Подсудимый обвинения отрицает.

В свою очередь, действующий глава Франции уверен, что провокация была затеяна с единственной целью - подорвать его авторитет.

Расследование длилось 4 года. Вердикт должен быть оглашен через месяц.