Прошли боевую подготовку. Белорусские военные ведут отправку техники и боевых расчётов на учение «Запад-2021»

Новости Беларуси. Белорусские военные ведут отправку техники и боевых расчетов на совместное с Россией учение «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этого они прошли боевую подготовку для выполнения поставленных перед ними задач.

Максим Константинов, командир батальона 19-й отдельной механизированной бригады:

Приготовления были проведены, ротные тактические учения, батальонные тактические учения, а также выполнены занятия по вождению боевых машин, проведение стрельбы штатным снарядом экипажами. В дальнейшем батальон осуществлял подготовку техники на базе 814-го центра. После этого была осуществлена погрузка батальона на железнодорожные платформы для убытия в Российскую Федерацию в населенный пункт Мулино.

Вся техника была подготовлена, заново выкрашена, обслужена в полном объеме, для того чтобы образцы вооружения не дали сбой в ходе проведения отчетных учений.