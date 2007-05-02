Прошедшие заморозки не стали серьезной угрозой для зерновых

Незначительные повреждения всходов яровых отмечены местами на торфяниках Полесья. Однако окончательные выводы делать рано.Так ночью на 3 и 4 мая ожидаются новые заморозки. Также холодными будут ночи 4 и 5 мая. Особенно волнует аграриев, как перенесет заморозки озимый рапс, который начал набирать цвет. Беспокоит также состояние посевов сахарной свеклы и льна, особенно в южных регионах, где эти культуры уже достигли определенного роста. Нынешние заморозки грозят и плодовым деревьям, которые начали цвести. Особенно опасна температура от -2 и ниже. Пока еще цветут только груши, косточковые плодовые деревья. Большинство яблоневых садов еще не достигли розового бутона. Поэтому есть надежда, что в нынешнем году большого урона заморозки яблоневым садам не нанесут.