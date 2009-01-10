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Прошедшие сутки стали тревожными и для автомобилистов, дорожников и работников патрульной службы Беларуси

10 января 2009 16:48
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Погода внесла свои коррективы. На дорогах республики наблюдалась повышенная аварийность. Только происшествий с жертвами и пострадавшими зафиксировано 23. Так в Витебской области водитель не справившись с управлением выехал на встречную полосу, в результате три человека погибло. А в Минске водитель не поставил МАЗ на ручной тормоз — машина проехала 200 метров и свалилась в кювет, благо, обошлось без жертв.
# общество

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