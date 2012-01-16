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Прощание с Владимиром Жбановым пройдет 18 января в Театре белорусской драматургии

16 января 2012 17:08
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На 58-м году  ушел из жизни известный белорусский скульптор Владимир Жбанов. «Девушка с зонтиком» в Михайловском сквере, «Зодчий» на площади Независимости,  «Экипаж» у городской ратуши – его работы по праву считаются неформальными символами белорусской столицы. И не ее одной.

Владимир Жбанов родился в Минске, окончил художественное училище и театральный институт, был членом Белорусского союза художников. Своей главной страсти – скульптуре – он посвятил всю жизнь.

Его последние работы – памятник барону Мюнхгаузену в музее Минска и скульптурная композиция «Семья» у ЦУМа.

Прощание с мэтром пройдет в среду в Театре белорусской драматургии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Финский, скульптор:
Он имел свой взгляд. Появился юмор в скульптуре, какая-то такая, может, пародия, момент, чтобы люди посмотрели на себя со стороны в образе скульптуры. Это свой интересный подход. Я думаю, он останется в памяти.

Михаил Поздняков, председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси:
Тое, што ён зрабіў для нашага горада, для Беларусі, назаўсёды застанецца з намі, будзе радаваць нас, радаваць гасцей нашай сталіцы.

Георгий Поплавский, народный художник Беларуси:
Для нашего города, для нашей республики это было явление, это была личность. Конечно, мы все будем оскорбить.

# общество # Некролог

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