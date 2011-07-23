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Прощание с первым белорусским кардиналом Казимиром Свёнтэком в Минске

23 июля 2011 13:58
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Тысячи верующих пришли в Минский архикафедральный костел Пресвятой девы Марии, чтобы проститься с первым белорусским кардиналом Казимиром Свёнтэком. Иерарх ушел из жизни 21 июля на 97-м году жизни.

Гроб с телом старейшего католического епископа мира доставили утром. Днем прошло траурное богослужение. Ко гробу с телом кардинала был возложен венок от имени Президента Беларуси, а также цветы от епископата, священников и верующих.

В числе пришедших на прощальную церемонию – высшее духовенство Беларуси, Литвы и Польши, представители белорусской православной церкви, чиновники и дипломаты.

Гроб с телом иерарха будет оставаться в архи-кафедральном соборе до вечерней траурной молитвы, после которой тело перевезут в Пинск, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Верующая:
Был хорошим человеком, всех любил, всем помогал. Столько, сколько мог.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, Митрополит Минско-Могилевский архиепархии Римско-католической церкви в Республике Беларусь:
Вырашылі, што, як удзячнасць чалавеку, які і быў першым Мінска-Магілёўскім мітрапалітам і адбудаваў гэты касцёл, яго цела будзе тут і тут будзе малітва.

Аудрис Юзас Бачкис, Его Эминенция кардинал, архиепископ, Митрополит Вильнюсский:
Кардынал Свёнтак сваёй асобаю ў целе і ў душы з’яўляецца ўвасабленнем гісторыі Беларусі. Ён ніколі не пакідаў радзімы. Перанёс, перацярпеў, адпакутваў ў сваім целе ўсе выпрабаванні.
 
Похоронят Казимира Свёнтэка 25 июля в Пинском кафедральном костеле. Такова была его последняя воля.

Прощание с Казимиром Свёнтэком в Минске

Прощание с Казимиром Свёнтэком в Минске

Прощание с Казимиром Свёнтэком в Минске

Прощание с Казимиром Свёнтэком в Минске

Прощание с Казимиром Свёнтэком в Минске

Прощание с Казимиром Свёнтэком в Минске

Прощание с Казимиром Свёнтэком в Минске

Прощание с Казимиром Свёнтэком в Минске

Прощание с Казимиром Свёнтэком в Минске

Прощание с Казимиром Свёнтэком в Минске

Прощание с Казимиром Свёнтэком в Минске

Умер кардинал Казимир Свентэк — старейший действующий католический епископ мира

# общество # Фотофакт # Некролог

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