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Просьбы услышаны, следующий шаг – реализация. Александр Турчин рассказал, как решаются вопросы населения

20 июля 2022 10:49
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Новости Беларуси. Отвечая на обращения граждан, следует избегать расплывчатых формулировок и давать четкие ответы. Такое мнение высказал по итогам приема граждан 20 июля в Мяделе председатель Миноблисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Просьбы услышаны, следующий шаг – реализация. Александр Турчин рассказал, как решаются вопросы населения-1

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:  
В текущем году в первом полугодии правительством было принято решение выделить дополнительные ресурсы именно на местные дороги. Мы ожидаем принятия решения в этом месяце на второе полугодие. Для Мяделя это особенно актуально, потому что это все-таки курортная зона, огромное количество машин, это видно в выходные дни, какой трафик идет в пятницу в сторону Нарочи, Мяделя, и какой трафик идет в воскресенье в сторону Минска. Наша задача вместе с председателями исполкомов: сделать нормальную инфраструктурную связь в пределах Мядельского района между этими знаковыми объектами.  

«Принялись уже решения, начались работы». Какие результаты дал приём граждан в Мяделе? Подробности здесь.   

# Прием граждан # общество # Александр Турчин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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