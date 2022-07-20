Просьбы услышаны, следующий шаг – реализация. Александр Турчин рассказал, как решаются вопросы населения

Новости Беларуси. Отвечая на обращения граждан, следует избегать расплывчатых формулировок и давать четкие ответы. Такое мнение высказал по итогам приема граждан 20 июля в Мяделе председатель Миноблисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

В текущем году в первом полугодии правительством было принято решение выделить дополнительные ресурсы именно на местные дороги. Мы ожидаем принятия решения в этом месяце на второе полугодие. Для Мяделя это особенно актуально, потому что это все-таки курортная зона, огромное количество машин, это видно в выходные дни, какой трафик идет в пятницу в сторону Нарочи, Мяделя, и какой трафик идет в воскресенье в сторону Минска. Наша задача вместе с председателями исполкомов: сделать нормальную инфраструктурную связь в пределах Мядельского района между этими знаковыми объектами.