Проректор Академии управления при Президенте: 20% выпускников белорусского вуза должны иметь в своем зачете курсы, прочитанные за рубежом

Через полтора года, в апреле 2012–го, в Бухаресте на очередной конференции министров образования 47 государств Министерство образования планирует подать заявку на вступление нашей страны в Болонский процесс.

Игорь Ганчеренок, проректор по учебной работе Академии управления при Президенте:

Болонский процесс к 2020 году ставит новую задачу: 20 процентов выпускников каждого вуза должны иметь в своем зачете курсы, прочитанные за рубежом. Вы можете сказать: есть дистанционное образование! Нажимаешь кнопку, заходишь на сайт и учишься. Но я за то, чтобы это была реальная мобильность, а не только виртуальная.

У нас в основе всего образования — синхронность. Все начинают в один день и заканчивают в один день. Но кто сказал, что все пришли в вуз с одинаковыми способностями, опытом и жизненными условиями? Поэтому процесс обучения по меркам Болонского процесса нельзя привязывать к конкретному месту и времени.

Если, например, человек изучает историю Древнего Рима, условно говоря, в Германии, он должен посетить Италию и поучиться в каком–нибудь итальянском университете? Наверное. И этот курс лекций ему будет зачтен, встроен в систему подготовки. Кроме того, у нас кто главный в аудитории? Профессор! А в Европе говорят: должно быть «студентоцентрированное» обучение. То есть студент должен сам учиться, составлять вместе с преподавателем свой учебный план, понимать, что знания никогда не жмут в отличие от обуви.

Источник - газета «СБ».