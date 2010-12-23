Пропускная способность на белоруско-литовской границе увеличится на 100 машин. В пункте пропуска «Котловка» – в два раза

Главы таможенных ведомств Беларуси и Литвы встретились в пункте пропуска «Каменный Лог» изучить ситуацию на границе и совместно разрешить вопрос очередей. В период рождественских и новогодних праздников поток пассажиров и грузов значительно возрастает.

В свой выходной литовец Геннадий Язель решил навестить родственников в Беларуси. Правда, поговорить по душам так и не получилось. Только приехал и сразу обратно: на границе очереди.

Геннадий Язель, водитель (Литва):

Большие очереди. Три часа сюда стоял. И сейчас – два.

Водитель большегруза Мечислав Клинцевич здесь и вовсе рекордсмен. С литовской стороны до белорусской он уже добирается двое суток. А ведь впереди еще дорога до Москвы и обратно. И, главное, успеть к праздничному столу.

Мечеслав Клинцевич, водитель (Беларусь):

Сейчас у меня заняло 48 часов литовско-белорусский переход. Здесь, белорусской, два часа оформления.

Чтобы решить наболевшие вопросы, в пункте пропуска «Каменный Лог» встретились главы таможенных ведомств. Проблема очередей всегда одна из самых острых. Но сейчас особенно. На носу праздники. Поток пассажиров и грузов возрастают с каждым днем. Старый свет вот-вот отправится на рождественские каникулы. А грузоперевозчики спешат затариться.

Ситуацию ожидали. Стороны уже увеличили штат сотрудников. Белорусы и вовсе перешли на усиленный режим работы. Вот только желающих пересечь границу оказалось слишком много.

Владимир Кулицкий, водитель (Беларусь):

К Новому году значительно больше. Заказы возрастают, машин больше скапливается.

По проекту пропускная способность, к примеру, пункта пропуска «Каменный Лог» – 500 на въезд и столько же на выезд. В действительности, проезжает гораздо больше. Таможенники двух стран договорились, увеличить и этот лимит на 100 автомобилей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А в пункте пропуска «Котловка» и вовсе в два раза.

Владимир Орловский, начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

В настоящее время мы оформляем на въезд 500 транспортных средств и на выезд 500. Будем оформлять 600 на въезд и 600 на выезд. Увеличение составит 20%.

По пункту «Котловка» пропускная способность будет увеличена в два раза. За счет количества сотрудников, работающих в пункте пропуска.

Антанас Шипявичюс, генеральный директор Таможенного Департамента при Министерстве финансов Литвы:

Увеличилось количество сотрудников, но и изменились технологии и методы работы. Это тоже методы решения данной проблемы.

Да и контрольных операций на этом участке границы станет меньше.

Совсем скоро вступит в силу договор об упрощенном пересечении границы для жителей белорусско-литовского приграничья. Пассажиров и машин еще прибавится.