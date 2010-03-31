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Пропали документы о пяти годах приватизации киевской недвижимости

31 марта 2010 19:17
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Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по статье о служебной халатности в отношении сотрудников Главного управления коммунальной собственности мэрии Киева, сообщает УНИАН.

Следователи полагают, что по вине этих людей пропали документы о приватизации столичных объектов недвижимости за 2006-2010 годы. Как рассказали в прокуратуре, дело было возбуждено после обращения в милицию одного из депутатов киевского городского совета. Он рассказал, что у него украли машину, в которой и находились эти документы. Остались ли в распоряжении властей хотя бы копии указанных документов, не сообщается.

Нынешний мэр Киева Леонид Черновецкий вступил в должность именно в 2006 году. Все последующие годы оппоненты постоянно обвиняли его команду в махинациях со столичной недвижимостью. Однако в мэрии все обвинения в свой адрес неизменно опровергали.

Статья, по которой прокуратура возбудила дело о халатности, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

# общество

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