Промышленность – основа экономики. В Беларуси отмечают День машиностроителя

Новости Беларуси. МАЗ, МТЗ, БелАЗ, «Гомсельмаш». 26 сентября сотрудники всемирно известных предприятий отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. МАЗ, МТЗ, БелАЗ, «Гомсельмаш». 26 сентября сотрудники всемирно известных предприятий отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще накануне Дня машиностроителей лучшие работники получили заслуженные награды. Промышленность – это основа нашей экономики. За 9 месяцев 2021 года предприятиям удалось выполнить все поставленные задачи, показав при этом очень высокие темпы роста экспорта – около 139 %.