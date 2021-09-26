Промышленность – основа экономики. В Беларуси отмечают День машиностроителя

Еще накануне Дня машиностроителей лучшие работники получили заслуженные награды. Промышленность – это основа нашей экономики. За 9 месяцев 2021 года предприятиям удалось выполнить все поставленные задачи, показав при этом очень высокие темпы роста экспорта – около 139 %.