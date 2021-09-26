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Промышленность – основа экономики. В Беларуси отмечают День машиностроителя

26 сентября 2021 11:33
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Новости Беларуси. МАЗ, МТЗ, БелАЗ, «Гомсельмаш». 26 сентября сотрудники всемирно известных предприятий отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленность – основа экономики. В Беларуси отмечают День машиностроителя-1

Еще накануне Дня машиностроителей лучшие работники получили заслуженные награды. Промышленность – это основа нашей экономики. За 9 месяцев 2021 года предприятиям удалось выполнить все поставленные задачи, показав при этом очень высокие темпы роста экспорта – около 139 %.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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