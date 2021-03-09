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Промышленное производство вакцины «Спутник V» в Беларуси планируют начать в марте

09 марта 2021 07:08
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Новости Беларуси. К промышленному производству вакцины «Спутник V» в Беларуси планируют приступить уже в марте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленное производство вакцины «Спутник V» в Беларуси планируют начать в марте-1

В конце февраля была выпущена первая партия – 15 тысяч ампул, которые сейчас проходят экспертизу на устойчивость и эффективность в России. Если препарат белорусского происхождения пройдет все испытания, то с 30-31 марта он поступит на конвейер. Ежемесячно планируется выпускать до 500 тысяч доз.

Елена Богдан: «К концу марта у нас будет производство собственной вакцины, мы начнём вакцинацию населения»

Промышленное производство вакцины «Спутник V» в Беларуси планируют начать в марте-4

По словам специалистов, сейчас самое главное – насытить отечественный рынок. Речь идет о массовой вакцинации населения. Когда же появится возможность для экспорта препарата, он будет поставляться за рубеж.

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# Коронавирус # общество # Фотофакт

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