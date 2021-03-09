Промышленное производство вакцины «Спутник V» в Беларуси планируют начать в марте

Новости Беларуси. К промышленному производству вакцины «Спутник V» в Беларуси планируют приступить уже в марте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К промышленному производству вакцины «Спутник V» в Беларуси планируют приступить уже в марте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В конце февраля была выпущена первая партия – 15 тысяч ампул, которые сейчас проходят экспертизу на устойчивость и эффективность в России. Если препарат белорусского происхождения пройдет все испытания, то с 30-31 марта он поступит на конвейер. Ежемесячно планируется выпускать до 500 тысяч доз.
Елена Богдан: «К концу марта у нас будет производство собственной вакцины, мы начнём вакцинацию населения»
По словам специалистов, сейчас самое главное – насытить отечественный рынок. Речь идет о массовой вакцинации населения. Когда же появится возможность для экспорта препарата, он будет поставляться за рубеж.
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