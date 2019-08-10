Проливные дожди превратили могилёвские улицы в реки. Видеофакт

Проливные дожди превратили могилёвские улицы в реки, рассказали в программе «Плюс-минус». С последствиями непогоды не справлялась ливнёвка, шквалистый ветер повалил десятки деревьев.

И пока областной центр приходил в себя, штормовое предупреждение синоптики объявили в Минске. На город обрушились дожди, грозы и порывистый ветер.