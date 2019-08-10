Прямой эфир

Проливные дожди превратили могилёвские улицы в реки. Видеофакт

10 августа 2019 17:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проливные дожди превратили могилёвские улицы в реки, рассказали в программе «Плюс-минус». С последствиями непогоды не справлялась ливнёвка, шквалистый ветер повалил десятки деревьев.

Проливные дожди превратили могилёвские улицы в реки. Видеофакт-1

И пока областной центр приходил в себя, штормовое предупреждение синоптики объявили в Минске. На город обрушились дожди, грозы и порывистый ветер.

Проливные дожди превратили могилёвские улицы в реки. Видеофакт-4

На несколько часов встал общественный транспорт. На борьбу со стихией вышли спасатели.

Лето вернётся! Но без дождей не обойдётся. Синоптики рассказали о погоде на неделю

# Погода в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Будет зима морозной или тёплой? Узнаем в этот день
10 августа 2019 17:18

Будет зима морозной или тёплой? Узнаем в этот день

Лето вернётся! Но без дождей не обойдётся. Синоптики рассказали о погоде на неделю
10 августа 2019 16:55

Лето вернётся! Но без дождей не обойдётся. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Кулинарные традиции Полесья. Чем угощают гостей на фестивале «Мотальския прысмаки» в Брестской области
10 августа 2019 16:45

Кулинарные традиции Полесья. Чем угощают гостей на фестивале «Мотальския прысмаки» в Брестской области