Прокурорский надзор за соблюдением законности при распределении служебного и социального жилья будет усилен

Проверки показали, что местными исполнительными и распорядительными органами в ряде случаев были незаконно выделены служебные жилые помещения.

Не во всех исполкомах и администрациях районов надлежащим образом ведется учет лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и претендующих на получение социального жилья.

По результатам проведенных в минувшем году 318 прокурорских проверок руководителям областных, городских и районных исполнительных комитетов было вынесено 244 представления и предписания. По протестам и требованиям прокуроров в 2005 году отменено 95 незаконных решений о выделении служебного и социального жилья, а к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 254 должностных лица.