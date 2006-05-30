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Прокурорский надзор за соблюдением законности при распределении служебного и социального жилья будет усилен

30 мая 2006 14:01
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Проверки показали, что местными исполнительными и распорядительными органами в ряде случаев были незаконно выделены служебные жилые помещения.

Не во всех исполкомах и администрациях  районов надлежащим образом ведется учет лиц, нуждающихся в улучшении  жилищных условий и претендующих на получение социального жилья.

По результатам проведенных в минувшем году 318 прокурорских проверок руководителям областных, городских и районных исполнительных комитетов было вынесено 244 представления и предписания. По протестам и требованиям прокуроров в 2005 году отменено 95 незаконных решений о выделении служебного и   социального жилья, а к административной и дисциплинарной ответственности   привлечено 254 должностных лица.

# общество # Распределение

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