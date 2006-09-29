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Прокуратура укрепляет позиции

29 сентября 2006 11:04
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Соблюдение законности в деятельности органов внутренних дел Гродненской области обсудили на коллегии Прокуратуры Беларуси.

Участниками заседания было отмечено, что количество незаконно возбужденных уголовных дел в Беларуси за последние несколько лет увеличилось почти в четыре раза.

Так, в Гродненской области   проверка  республиканской  прокуратуры  показала,   что в деятельности органов внутренних  дел  нередко  фальсифицируются  материалы доследственных проверок,  принимаются незаконные решения по заявлениям и сообщениям о преступлениях.

Генеральный прокурор республики потребовал немедленно принять меры по недопущению фальсификации материалов доследственных проверок и обеспечить жесткий и принципиальный надзор за законностью при разрешении заявлений  и сообщений о преступлениях.

# общество

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