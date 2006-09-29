Прокуратура укрепляет позиции

Соблюдение законности в деятельности органов внутренних дел Гродненской области обсудили на коллегии Прокуратуры Беларуси.

Участниками заседания было отмечено, что количество незаконно возбужденных уголовных дел в Беларуси за последние несколько лет увеличилось почти в четыре раза.

Так, в Гродненской области проверка республиканской прокуратуры показала, что в деятельности органов внутренних дел нередко фальсифицируются материалы доследственных проверок, принимаются незаконные решения по заявлениям и сообщениям о преступлениях.

Генеральный прокурор республики потребовал немедленно принять меры по недопущению фальсификации материалов доследственных проверок и обеспечить жесткий и принципиальный надзор за законностью при разрешении заявлений и сообщений о преступлениях.