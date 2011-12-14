Прокуратура: Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Полудня стало превышение служебных полномочий

Новости Беларуси. Неоднократные факты злоупотребления служебными полномочиями стали основание для возбуждения уголовного дела в отношении замминистра внутренних дел Беларуси — начальника милиции общественной безопасности Евгения Полудня. Об этом сообщил источник в органах прокуратуры.В ведомстве добавили, что злоупотребления повлекли причинение ущерба госсобственности в крупном размере и существенный вред интересам страны в виде дискредитации органов власти. Евгений Полудень 8 декабря с санкции генпрокурора заключен под стражу, сообщили в программе Новости
«24 часа» на СТВ.