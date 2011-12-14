Прокуратура: Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Полудня стало превышение служебных полномочий

Госконтроль остановил работу преступной группы, которая предлагала помощь в уклонении от налогов

Пользовались услугами десятки белорусских предприятий. Сейчас в уголовном деле фигурируют два: продавцы компьютерных комплектующих и изделий из металла. Они утаили около 3 миллиардов рублей.