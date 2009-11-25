Прокуратура обнаружила VIP-комнату для заключенных

Волгоградская прокуратура в городском лечебно-исправительном учреждении обнаружено потайное помещение, оборудованное под жилую комнату. Дверь комнаты снаружи была замаскирована пожарным щитом.

В этом помещении, площадью около 17 кв. метров, проживал один из осужденных, отбывающий наказание за разбой в виде 8,5 лет лишения свободы. С 2007 года он содержался в лечебном учреждении, где осужденные проходят лечение от туберкулеза, хотя сам был абсолютно здоров.

В жилом помещении обнаружено спальное место, кресло, стол с продуктами, телевизор, DVD-проигрыватель с дисками, аудиосистема. В большом количестве у осужденного имелись продукты, в том числе апельсины, мандарины, бананы, гранаты, копченые колбасы, майонез, сгущенка, шоколад, а также 50 блоков дорогостоящих сигарет, спиртное, одежда.

В помещении находился запираемый сейф, в котором сотрудники прокуратуры обнаружили сотовый телефон с зарядными устройствами, 6 самодельных ножей и кортик в футляре, станок и заготовки для изготовления ножей, шприцы, медицинские препараты, дорогие сигары, шесть банок кофе. В помещении котельной в шкафу, где хранилась одежда осужденного, прокуратурой обнаружено около 500 пачек чая.

После выявления этих нарушений осужденный водворен в штрафной изолятор.

Сотрудники администрации учреждения отрицают причастность к созданию осужденному привилегированного положения, утверждая, что им не было известно о существовании на территории колонии потайной «квартиры», сообщает пресс-служба Волгоградской областной прокуратуры.