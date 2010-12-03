Прокуратура Минской области не будет возбуждать уголовное дело по факту гибели Олега Бебенина, так как отсутствует состав преступления

Об этом сообщили в ведомстве. Сегодня завершена проверка по факту гибели журналиста.

Как ранее сообщалось, 23 ноября на официальном сайте ОБСЕ было размещено заключение экспертов организации, которые изучали дело Олега Бебенина. Они пришли к выводу, что причиной и способом смерти был суицид, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В Минске экспертам был предоставлен доступ ко всем необходимым следственным материалам и полное содействие. Привлеченные ОБСЕ два специалиста из Швеции и Норвегии имели более чем 30-летний опыт соответствующих расследований. Экспертов направили по предложению белорусской стороны.