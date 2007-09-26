Прокуратура интересуется стройобъектами в прибрежных зонах

Вопросы соблюдение законодательства в водоохранных зонах и прибрежных полосах обсудили в Генпрокуратуре Беларуси.

В результате проверок выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства со стороны как физических и юридических лиц, так и местных органов власти и управления. В основном - это самозахват земель и незаконные решения о возведении строений в прибрежных зонах. Отмечается также невыполнение на местах ранее выписанных предписаний на снос.

Для устранения нарушений вынесено более 200 актов прокурорского надзора, принимаются меры для сноса незаконно возведенных строений и сооружений в водоохранных зонах. Ставится вопрос о снесении этих объектов. В Генпрокуратуре настроены решительно и называют свои действия наступательным надзором.





